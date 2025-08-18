Здание энергоблока Смоленской АЭС незначительно повреждено из-за БПЛА
Здание третьего энергоблока Смоленской атомной электростанции незначительно повреждено в результате падения украинского беспилотника на территории объекта. Об этом сообщили в пресс-службе АЭС.
Дрон рухнул 17 августа в 00:23 на территории промышленной площадки в районе 3-го энергоблока.
«При падении аппарат сдетонировал, в результате были повреждены несколько окон в здании блока», - указали в пресс-службе.
Инцидент не повлиял на работу АЭС, все три энергоблока функционируют, радиационный фон не менялся и соответствует естественным природным значениям. Во время ЧП никто не пострадал.
Ранее Следственный комитет в связи с попыткой атаковать Смоленскую АЭС возбудил уголовное дело о теракте, сопряженном с посягательством на объекты использования атомной энергии, пишет RT.
