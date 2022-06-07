В Херсонской области проведут референдум о вхождении в состав РФ
В Херсонской области будет проведён референдум о вхождении этого региона в состав России. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Он уточнил, что после проведения референдума по самоопределению в области пройдут выборы.
«Мы остались без законодательной власти, поэтому нами был создан общественный совет, который и представляет представителей народа, и они будут уже принимать какие-то решения промежуточные. Я думаю, что это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению. И следующим этапом будут выборы, которые мы будем проводить непосредственно на территории освобожденной Херсонской области. И там далее будем уже законодательно работать», - сказал Стремоусов в кулуарах XV Международного фестиваля «Великое русское слово» в Ялте.
Как передаёт ТАСС, на вопрос о том, когда такой референдум может состояться, Стремоусов сказал, что впереди еще много работы для того, чтобы жители региона сделали свой выбор «в пользу чего-то хорошего, светлого».
Он также сообщил, что в ближайшие дни на территории Херсонской области начнёт работу Российский банк. Счета в нём можно будет открыть в ближайшие месяц-полтора. При этом уточнять название банков Стремоусов не стал, подчеркнув лишь, что главная задача на сегодня – это запуск банковской системы как таковой.
Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Херсонская область, находящаяся под контролем российских военных с середины марта, войдет в состав РФ. Он отметил, что такая же судьба ждет ДНР, ЛНР и Запорожскую область.
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