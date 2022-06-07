В Херсонской области проведут референдум о вхождении в состав РФ

В Херсонской области будет проведён референдум о вхождении этого региона в состав России. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Он уточнил, что после проведения референдума по самоопределению в области пройдут выборы.

«Мы остались без законодательной власти, поэтому нами был создан общественный совет, который и представляет представителей народа, и они будут уже принимать какие-то решения промежуточные. Я думаю, что это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению. И следующим этапом будут выборы, которые мы будем проводить непосредственно на территории освобожденной Херсонской области. И там далее будем уже законодательно работать», - сказал Стремоусов в кулуарах XV Международного фестиваля «Великое русское слово» в Ялте.