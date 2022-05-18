Хуснуллин: У Запорожья большие перспективы в составе России

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе своего визита в Мелитополь сообщил, что приехал для того, чтобы помочь региону интегрироваться с Россией, передаёт ТАСС.

По его словам, у Запорожской области открываются большие возможности в составе РФ.