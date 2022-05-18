Хуснуллин: У Запорожья большие перспективы в составе России

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе своего визита в Мелитополь сообщил, что приехал для того, чтобы помочь региону интегрироваться с Россией, передаёт ТАСС.

По его словам, у Запорожской области открываются большие возможности в составе РФ.

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«Я считаю, что перспектива региона - работать в нашей дружной российской семье. Поэтому я сюда и приехал, чтобы оказать максимальную помощь для интеграции», - заявил Хуснуллин.

Он также отметил, что жители Мелитополя уже в мае начнут получать пенсии и зарплаты в рублях.

Ранее Мелитополь и Херсон перешли под полный контроль российских военных.

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ФОТО: Мосинжпроект
ТЕГИ:ВоссоединениеРегионыРоссияМарат Хуснуллин
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