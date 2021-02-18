«Никакой воды!» На Украине нашли способ заморить Крым
В Киеве планируют построить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы окончательно перекрыть подачу воды на полуостров.
Украина планирует достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы окончательно перекрыть подачу воды на полуостров. Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич на встрече с начальником Управления Северо-Крымского канала Сергеем Шевченко.
«Позиция представительства и управления каналом однозначна — никакой воды до деоккупации», — цитирует заявление его пресс-служба в Facebook.
Кориневич добавил, что строительство дамбы на 107-м километре максимально исключит попадание воды на полуостров и заодно поможет улучшить мелиорацию южных районов Херсонской области.
Украина посредством Северо-Крымского канала обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После воссоединения полуострова с Россией украинские власти прекратили подачу воды по каналу. Из-за недостатка воды в ряде регионов Крыма введена её подача по графику. Правительство пообещало выделить региону около 50 млрд рублей на решение проблемы с водоснабжением.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял о намерении страны помешать реализации проекта с опреснением воды в Крыму. Он заявил, что уже началась работа по поиску международной компании-подрядчика, которая будет заниматься проектом.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в эфире НСН рассказал, что власти Украины не могут угрожать водоснабжению полуострова.
«Украина не способна помешать ни одному проекту на полуострове. Делать пакости, оскорблять наших граждан - вот весь арсенал официального Киева. А ещё лить крокодиловые слезы в ООН о якобы притеснениях крымских татар. За последние шесть лет мы адаптировались работать в условиях западных санкций, и к реализации проектов привлекаются, в первую очередь, российские компании. А если иностранный бизнес и участвует, то он заведомо решил, что санкции ему не помешают. Поэтому все это пустословие украинского МИД происходит от незнания реальной обстановки в России, а это, скажем прямо, - показатель некомпетентности украинских чиновников», - отметил он.
Кандидат в президенты Украины в 2019 году, сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко в эфире НСН отметил, что намерения Украины препятствовать проекту не удастся реализовать.
«Мы поддерживаем любые гуманитарные проявления, которые помогают жителям Крыма выжить и обрести спокойствие и стабильность. А что касается заявления украинской стороны, они часто выступают с противоречивыми заявлениями. Но они не смогут помешать тому, чтобы опреснялась вода в Крыму. Они уже электричество нам "блокировали", потом воду "закрыли". Любое их "блокирование" - это отторжение», - заявил он.
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, когда решат проблему водоснабжения Крыма.
«Россия решит проблему водоснабжения Крыма, на это уйдет 2-3 года», - сказал Цеков.
По его словам, существует множество технологий, которые в комплексе позволят решить этот вопрос. В частности, как отметил сенатор, будут созданы накопительные водохранилища за счет природных осадков, можно использовать древние русла рек, под которыми также протекает вода, стекающая в море, но ее можно перенаправить на нужды водоснабжения. Цеков добавил, что также можно использовать воду после очистки в технических целях, в том числе на ТЭЦ.
Киев должен объяснить в Европейском суде по правам человека устроенную ею водную блокаду Крыма, заявляют Крымские власти. «Украина отрезала Крым от Северо-Крымского канала. Пусть они объяснят это в ЕСПЧ, а не выдумывают всякого рода небылицы о нарушении прав человека в крымском регионе», - сказал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Он также считает, что украинские власти должны ответить в ЕСПЧ и за другие блокады, в том числе энергетическую, устроенные в отношении Крыма.
Ранее замминистра экономического развития Сергей Назаров заявлял, что восстановление подачи воды по каналу с Украины в Крым невозможно в ближайшее время, а сама идея – авантюра. Он сравнил эту инициативу с надеждой на проливные дожди, которые якобы смогут заполнить резервуары естественной наполняемости на полуострове. «Рассчитывать на это не надо», – отметил замминистра.
Глава Крыма Сергей Аксенов также призвал не рассчитывать на чудеса в решении проблемы водоснабжения на полуострове и продолжать выполнения ранее намеченных планов.
Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в декабре заявлял, что работы по розыску пресной воды для Крыма ведутся широко, и Россия не будет на этом экономить. По словам Путина, у правительства есть план действий по восстановлению водоснабжения полуострова. Он добавил, что это также касается Новороссийска и Геленджика.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 233 / сут.
Умерли
80 979+459 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+17 627 / сут.
- Россию ждет рост стоимости непродовольственных товаров
- Трамп прокомментировал возможность своего участия в следующих выборах президента США
- Большинство россиян собираются отмечать День защитника Отечества
- Демограф спрогнозировал численность населения России к 2040 году
- Мужчина ограбил салон связи в Подмосковье с помощью вешалки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru