«Никакой воды!» На Украине нашли способ заморить Крым

Украина планирует достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы окончательно перекрыть подачу воды на полуостров. Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич на встрече с начальником Управления Северо-Крымского канала Сергеем Шевченко.

«Позиция представительства и управления каналом однозначна — никакой воды до деоккупации», — цитирует заявление его пресс-служба в Facebook.

Кориневич добавил, что строительство дамбы на 107-м километре максимально исключит попадание воды на полуостров и заодно поможет улучшить мелиорацию южных районов Херсонской области.

Украина посредством Северо-Крымского канала обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После воссоединения полуострова с Россией украинские власти прекратили подачу воды по каналу. Из-за недостатка воды в ряде регионов Крыма введена её подача по графику. Правительство пообещало выделить региону около 50 млрд рублей на решение проблемы с водоснабжением.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял о намерении страны помешать реализации проекта с опреснением воды в Крыму. Он заявил, что уже началась работа по поиску международной компании-подрядчика, которая будет заниматься проектом.