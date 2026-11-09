Набиуллина: Центробанк не может необоснованно снизить ключевую ставку

Центробанк РФ не может необоснованно снизить ключевую ставку. Как пишет RT, об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Набиуллина назвала выбывание мощностей экономики РФ временным

По её словам, в случае необоснованного снижения ключевой ставки, «все посчитают, что Центробанк просто перестал бороться с инфляцией».

«эта инфляционная премия вырастет, и ставки по кредитам не то что не упадут — они станут ещё выше», — подчеркнула Набиуллина.

Ранее экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов заявил «Радиоточке НСН», что инфляционные ожидания сегодня высокие, однако на них влияют немонетарные факторы, с которыми высокая ключевая ставка бороться не может.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ИнфляцияКлючевая СтавкаЦентробанкЭльвира Набиуллина

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