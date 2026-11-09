Набиуллина: Центробанк не может необоснованно снизить ключевую ставку
Центробанк РФ не может необоснованно снизить ключевую ставку. Как пишет RT, об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
По её словам, в случае необоснованного снижения ключевой ставки, «все посчитают, что Центробанк просто перестал бороться с инфляцией».
«эта инфляционная премия вырастет, и ставки по кредитам не то что не упадут — они станут ещё выше», — подчеркнула Набиуллина.
Ранее экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов заявил «Радиоточке НСН», что инфляционные ожидания сегодня высокие, однако на них влияют немонетарные факторы, с которыми высокая ключевая ставка бороться не может.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Три человека погибли при взрыве на заводе в Турции
- Путин поздравил композитора Пахмутову с 97-летием
- Набиуллина: Центробанк не может необоснованно снизить ключевую ставку
- К роботу не пристанешь: Почему покупателям нужен человек в продуктовом магазине
- Песков: Встреча в Абу-Даби пройдет без участия европейских представителей
- Утонченное мошенничество: Как отсудить у банка деньги за повышение ставок
- АТОР: Авиабилеты по России рекордно подешевели к декабрю
- Ограничения на подачу электричества ввели на всей территории Крыма
- Чем грозит обвал на бирже США: Финансист объяснил колебания на мировом фондовом рынке
- Умер лидер группы «Разные люди» Александр Чернецкий