Набиуллина: Центробанк не может необоснованно снизить ключевую ставку

По её словам, в случае необоснованного снижения ключевой ставки, «все посчитают, что Центробанк просто перестал бороться с инфляцией».

«эта инфляционная премия вырастет, и ставки по кредитам не то что не упадут — они станут ещё выше», — подчеркнула Набиуллина.

Ранее экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов заявил «Радиоточке НСН», что инфляционные ожидания сегодня высокие, однако на них влияют немонетарные факторы, с которыми высокая ключевая ставка бороться не может.

