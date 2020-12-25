«Крокодиловы слезы». В Крыму ответили на угрозы Украины сорвать опреснение воды
Депутат Госдумы от Крыма в эфире НСН назвал угрозы Украины помешать водоснабжению полуострова «пустословием».
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении страны помешать реализации проекта с опреснением воды в Крыму. Он заявил, что уже началась работа по поиску международной компании-подрядчика, которая будет заниматься проектом.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в эфире НСН заявил, что власти Украины не могут угрожать водоснабжению полуострова.
«Украина не способна помешать ни одному проекту на полуострове. Делать пакости, оскорблять наших граждан - вот весь арсенал официального Киева. А ещё лить крокодиловые слезы в ООН о якобы притеснениях крымских татар. За последние шесть лет мы адаптировались работать в условиях западных санкций, и к реализации проектов привлекаются, в первую очередь, российские компании. А если иностранный бизнес и участвует, то он заведомо решил, что санкции ему не помешают. Поэтому все это пустословие украинского МИ происходит от незнания реальной обстановки в России, а это, скажем прямо, - показатель некомпетентности украинских чиновников», - отметил он.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что старт проекта, который позволит избавиться от недостатка воды, ожидается в январе следующего года.
В Крыму проблема водоснабжения и орошения земель возникла в 2014 году. Тогда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду, поступавшую по Северо-Крымскому каналу. Он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников.
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