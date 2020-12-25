«Крокодиловы слезы». В Крыму ответили на угрозы Украины сорвать опреснение воды

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении страны помешать реализации проекта с опреснением воды в Крыму. Он заявил, что уже началась работа по поиску международной компании-подрядчика, которая будет заниматься проектом.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в эфире НСН заявил, что власти Украины не могут угрожать водоснабжению полуострова.