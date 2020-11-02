В Совфеде назвали сроки решения проблемы водоснабжения Крыма

В нескольких районах Крыма из-за засухи и уменьшения уровня жидкости в водохранилищах было решено ввести подачу воды по графику, только утром и вечером. Власти региона решают проблему дефицита пресной воды за счёт добычи из подземных источников. Кроме того, руководство Крыма прорабатывает вопрос возможного строительства опреснительной установки.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, когда решат проблему водоснабжения Крыма.

«Россия решит проблему водоснабжения Крыма, на это уйдет 2-3 года», - сказал Цеков.

По его словам, существует множество технологий, которые в комплексе позволят решить эту проблему. В частности, как отметил сенатор, будут созданы накопительные водохранилища за счет природных осадков, можно использовать древние русла рек, под которыми также протекает вода, стекающая в море, но ее можно перенаправить на нужды водоснабжения. Как отметил Цеков, также можно использовать воду после очистки в технических целях, в том числе на ТЭЦ.