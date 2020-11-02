В Совфеде назвали сроки решения проблемы водоснабжения Крыма
Сенатор от Крыма в эфире НСН рассказал, как можно решить проблему нехватки воды на полуострове.
В нескольких районах Крыма из-за засухи и уменьшения уровня жидкости в водохранилищах было решено ввести подачу воды по графику, только утром и вечером. Власти региона решают проблему дефицита пресной воды за счёт добычи из подземных источников. Кроме того, руководство Крыма прорабатывает вопрос возможного строительства опреснительной установки.
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, когда решат проблему водоснабжения Крыма.
«Россия решит проблему водоснабжения Крыма, на это уйдет 2-3 года», - сказал Цеков.
По его словам, существует множество технологий, которые в комплексе позволят решить эту проблему. В частности, как отметил сенатор, будут созданы накопительные водохранилища за счет природных осадков, можно использовать древние русла рек, под которыми также протекает вода, стекающая в море, но ее можно перенаправить на нужды водоснабжения. Как отметил Цеков, также можно использовать воду после очистки в технических целях, в том числе на ТЭЦ.
Сенатор рассказал, что можно очищать минерализованную воду из скважин, и вода эта будет высокого качества. При этом, по его словам, воду можно брать и из глубинных источников.
«Вот в комплексе, наряду с рачительным использованием воды, можно решить проблему водоснабжения Крыма», - рассказал Цеков.
До воссоединения Крыма с Россией потребность полуострова в пресной воде обеспечивала Украина. Около 85% всего объёма водоснабжения поступало через Северо-Крымский канал, идущий от реки Днепр. После 2014 год водоснабжение обеспечивали водохранилища, которые за последний год значительно обмелели из-за малого количества осадков.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+18 257 / сут.
Умерли
28 473+238 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+10 360 / сут.
- ООН может приравнять обстрелы в Карабахе к военным преступлениям
- В Карабахе заявили о 46 погибших мирных жителях
- Россиянина приговорили в США к 8 годам тюрьмы за кибермошенничество на $100 млн
- Рогозин назвал сроки утверждения программ сверхтяжелой ракеты и группировки «Сфера»
- Один мирный житель погиб при обстреле Азербайджаном села в Армении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru