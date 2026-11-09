Три человека погибли при взрыве на заводе в Турции

Уточняется, что, по предварительным данным, погибли три человека. Ещё 14 получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

«Ведутся непрерывные работы по спасению 10 граждан, оказавшихся под завалами», — говорится в сообщении.

Ранее мощный взрыв произошел на заводе боеприпасов в Гранаде в Испании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».