Три человека погибли при взрыве на заводе в Турции

Взрыв прогремел на металлургическом заводе в турецком Измире. Об этом со ссылкой на администрацию губернатора провинции сообщает RT.

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Уточняется, что, по предварительным данным, погибли три человека. Ещё 14 получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

«Ведутся непрерывные работы по спасению 10 граждан, оказавшихся под завалами», — говорится в сообщении.

Ранее мощный взрыв произошел на заводе боеприпасов в Гранаде в Испании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети
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