Три человека погибли при взрыве на заводе в Турции
9 ноября 202614:35
Алексей Филимонов
Взрыв прогремел на металлургическом заводе в турецком Измире. Об этом со ссылкой на администрацию губернатора провинции сообщает RT.
Уточняется, что, по предварительным данным, погибли три человека. Ещё 14 получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
«Ведутся непрерывные работы по спасению 10 граждан, оказавшихся под завалами», — говорится в сообщении.
Ранее мощный взрыв произошел на заводе боеприпасов в Гранаде в Испании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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