На Украине намерены укрепить водную блокаду Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил о необходимости достроить дамбу для укрепления водной блокады Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Кориневича.

Отмечается, что украинский постпред обсудил с начальником управления Северо-Крымского канала в Таврийске Сергеем Шевченко «определенные вопросы, касающиеся потребностей укрепления сооружений, не допускающих днепровскую воду на временно оккупированный Крым».

Кориневич и Шевченко в ходе беседы затронули проблему достройки дамбы на Северо-Крымском канале, которая максимально исключит попадание воды к Крыму, подчеркнув, что полуостров не получит «никакой воды к деоккупации».

Украина посредством Северо-Крымского канала обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После воссоединения полуострова с РФ украинские власти прекратили подачу воды по каналу. Из-за недостатка воды в ряде регионов Крыма введена её подача по графику.

