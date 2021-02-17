На Украине намерены укрепить водную блокаду Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил о необходимости достроить дамбу для укрепления водной блокады Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Кориневича.
Отмечается, что украинский постпред обсудил с начальником управления Северо-Крымского канала в Таврийске Сергеем Шевченко «определенные вопросы, касающиеся потребностей укрепления сооружений, не допускающих днепровскую воду на временно оккупированный Крым».
Кориневич и Шевченко в ходе беседы затронули проблему достройки дамбы на Северо-Крымском канале, которая максимально исключит попадание воды к Крыму, подчеркнув, что полуостров не получит «никакой воды к деоккупации».
Украина посредством Северо-Крымского канала обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После воссоединения полуострова с РФ украинские власти прекратили подачу воды по каналу. Из-за недостатка воды в ряде регионов Крыма введена её подача по графику.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 233 / сут.
Умерли
80 979+459 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+17 627 / сут.
- Захарова: Требование ЕСПЧ освободить Навального — давление на РФ
- На Украине намерены укрепить водную блокаду Крыма
- В Белоруссии рассказали о вакцинации российским препаратом «Спутник V»
- «Уже готовится к президентству»: Пушков предсказал следующего лидера США
- США оспорят отказ в экстрадиции Ассанжа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru