Путин пообещал, что государство не будет экономить на воде для Крыма

Запасов воды в Крыму достаточно, просто этим раньше не занимались. Об это заявил в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

По его словам, сейчас работы по розыску пресной воды ведутся широко, и Россия не будет на это экономить.

Он сообщил, что большие запасы пресной воды могут быть под Азовским морем.

По словам Путина, у правительства есть план действий по восстановлению водоснабжения полуострова. Он добавил, что это также касается Новороссийска и Геленджика.

