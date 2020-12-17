Путин пообещал, что государство не будет экономить на воде для Крыма
17 декабря 202015:31
Запасов воды в Крыму достаточно, просто этим раньше не занимались. Об это заявил в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
По его словам, сейчас работы по розыску пресной воды ведутся широко, и Россия не будет на это экономить.
Он сообщил, что большие запасы пресной воды могут быть под Азовским морем.
По словам Путина, у правительства есть план действий по восстановлению водоснабжения полуострова. Он добавил, что это также касается Новороссийска и Геленджика.
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17 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru