Путин поздравил композитора Пахмутову с 97-летием
9 ноября 202614:17
Алексей Филимонов
Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку СССР, композитора Александру Пахмутову с 97-летием. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил, что музыкальные произведения композитора «по праву считаются подлинным достоянием отечественной культуры».
«Желаю Вам доброго здоровья, успехов и вдохновения», - написал российский лидер.
Ранее Путин поздравил с 85-летием народную артистку РСФСР Жанну Болотову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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