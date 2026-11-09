Путин поздравил композитора Пахмутову с 97-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку СССР, композитора Александру Пахмутову с 97-летием. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Группа Ay Yola представила кавер на песню Александры Пахмутовой «Нежность»

Глава государства отметил, что музыкальные произведения композитора «по праву считаются подлинным достоянием отечественной культуры».

«Желаю Вам доброго здоровья, успехов и вдохновения», - написал российский лидер.

Ранее Путин поздравил с 85-летием народную артистку РСФСР Жанну Болотову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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