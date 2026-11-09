Путин поздравил композитора Пахмутову с 97-летием

Песков: Переговоры в Абу-Даби запланированы без участия европейцев Набиуллина заявила, что торопиться со снижением ключевой ставки пока нельзя МИД КНР назвал утверждения о китайском шпионаже в отношении гендиректора Nvidia «совершенно беспочвенными» Умер основатель и лидер рок-группы "Разные люди" Александр Чернецкий Каменский: Международная федерация хоккея попытается убедить его участников отказаться от бойкота России