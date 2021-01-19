Минэкономразвития назвало авантюрой возвращение воды в Крым из Днепра
Восстановление подачи воды по каналу из Украины в Крым невозможно в ближайшее время, а сама идея – авантюра. Об этом заявил РИА «Новости» замминистра экономического развития Сергей Назаров.
Он сравнил эту инициативу с надеждой на проливные дожди, которые якобы смогут заполнить резервуары естественной наполняемости на полуострове. «Рассчитывать на это не надо», – отметил замминистра.
Назаров отметил, что план по водоснабжению полуострова разбит на несколько этапов. Он включает в себя использование подземных источников, опреснительных станций, а также реконструкцию резервного Межгорного водохранилища и его заполнения из нескольких источников.
Украинская сторона в одностороннем порядке прекратила подачу воды по Северо-Крымскому каналу после присоединения Крыма в состав РФ. Ранее полуостров получал до 85% пресной воды от этого источника. Из-за использования подземных источников, водохранилища естественно наполнения обмелели, и несколько районов республики остались без пресной воды. Правительство пообещало выделить региону около 50 млрд рублей на решение проблемы с водоснабжением.
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