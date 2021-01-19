Минэкономразвития назвало авантюрой возвращение воды в Крым из Днепра

Восстановление подачи воды по каналу из Украины в Крым невозможно в ближайшее время, а сама идея – авантюра. Об этом заявил РИА «Новости» замминистра экономического развития Сергей Назаров.

Он сравнил эту инициативу с надеждой на проливные дожди, которые якобы смогут заполнить резервуары естественной наполняемости на полуострове. «Рассчитывать на это не надо», – отметил замминистра.

Назаров отметил, что план по водоснабжению полуострова разбит на несколько этапов. Он включает в себя использование подземных источников, опреснительных станций, а также реконструкцию резервного Межгорного водохранилища и его заполнения из нескольких источников.