Минэкономразвития назвало авантюрой возвращение воды в Крым из Днепра

Восстановление подачи воды по каналу из Украины в Крым невозможно в ближайшее время, а сама идея – авантюра. Об этом заявил РИА «Новости» замминистра экономического развития Сергей Назаров.

Он сравнил эту инициативу с надеждой на проливные дожди, которые якобы смогут заполнить резервуары естественной наполняемости на полуострове. «Рассчитывать на это не надо», – отметил замминистра.

Назаров отметил, что план по водоснабжению полуострова разбит на несколько этапов. Он включает в себя использование подземных источников, опреснительных станций, а также реконструкцию резервного Межгорного водохранилища и его заполнения из нескольких источников.

Глава Крыма призвал не рассчитывать на чудеса в решении проблемы с водой

Украинская сторона в одностороннем порядке прекратила подачу воды по Северо-Крымскому каналу после присоединения Крыма в состав РФ. Ранее полуостров получал до 85% пресной воды от этого источника. Из-за использования подземных источников, водохранилища естественно наполнения обмелели, и несколько районов республики остались без пресной воды. Правительство пообещало выделить региону около 50 млрд рублей на решение проблемы с водоснабжением.



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