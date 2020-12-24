Украина пригрозила помешать проекту с опреснением воды в Крыму

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что старт проекта, который позволит избавиться от недостатка воды, ожидается в январе следующего года.

Как заявил Кулеба, Украина уже начала работу по поиску той международной компании-подрядчика, которая будет заниматься проектом. Он отметил, что страна намерена препятствовать реализации проекта.

В Крыму проблема водоснабжения и орошения земель возникла в 2014 году. Тогда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду, поступавшую по Северо-Крымскому каналу. Он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников.