Пока Путин не грянет... «Революционные» власти Крыма упрекнули в иждивенчестве из-за воды

«Этот вопрос нужно было решить давно, буквально в 2015-16 годах. Там выпадает столько осадков, что 1% их эквивалентен Северо-Крымскому каналу. Их нужно собрать, есть площади, где сбор этой дождевой, снеговой воды может быть сделан и распределен по всей территории Крыма. Кроме того, каждый санаторий должен иметь у себя контейнерную опреснительную станцию. Сегодня она помещается в одном контейнере! Есть обратный осмос, есть электродиализ. Они доступны для локального применения. Они доступны и технологически, и по цене. Но никто ничего не делает!» - заявил Рахманин.

По его мнению, для решения проблемы нет политической воли.

«До тех пор, пока Путин не выступит по телевизору, не даст указания губернаторам и министрам. Если так дальше будет идти, это цирк», - посетовал ученый.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН назвал причины неготовности крымских властей к решению проблемы водоснабжения.

«Крымское правительство – это правительство революционное. А такое правительство всегда не очень компетентно. Революционеры – это люди, которые умеют звать на слом. Организаторы они обычно не очень. Насчет компетенций есть вопрос. Из России посылали своих людей для укрепления. Но они там тоже не задержались. Но есть еще один вопрос. Ребенка, которого до 20 лет поят, кормят и содержать, становится иждивенцем. Такие иждивенческие настроения не у населения, а у элиты все-таки есть. "Вы нас присоединили, теперь за это расплачивайтесь".

Мне очень не нравится положение с курортами Крыма. Они очень, неоправданно дороги. Хотя Путин говорил, что это будет у нас дешевый сегмент. Отношение организаторов курортного дела очень точно показывает нам отношение крымской элиты к России: брать как можно больше, давать как можно меньше», - сказал Журавлев.

Отметим, что на создание новой системы водообеспечения Крыма в 2015-2020 годах было направлено 65 млрд рублей. Сейчас в рамках ФЦП до 2024 года на улучшение водообеспечения полуострова запланировано финансирование в 71,5 млрд рублей.

