Вызывают отторжение. Оппозиция о попытках Киева лишить Крым воды

Сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» в эфире НСН заявил, что процесс налаживания водоснабжения на полуострове власти Украины уже не смогут остановить.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении страны помешать реализации проекта с опреснением воды в Крыму. Он заявил, что уже началась работа по поиску международной компании-подрядчика, которая будет заниматься проектом.

Кандидат в президенты Украины в 2019 году, сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко в эфире НСН отметил, что намерения Украины препятствовать проекту не удастся реализовать.

Заморить Крым жаждой. Украина угрожает помешать опреснению воды

«Мы поддерживаем любые гуманитарные проявления, которые помогают жителям Крыма выжить и обрести спокойствие и стабильность. А что касается заявления украинской стороны, они часто выступают с противоречивыми заявлениями. Но они не смогут помешать тому, чтобы опреснялась вода в Крыму. Они уже электричество нам "блокировали", потом воду "закрыли". Любое их "блокирование" - это отторжение», - заявил он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что старт проекта, который позволит избавиться от недостатка воды, ожидается в январе следующего года.

В Крыму проблема водоснабжения и орошения земель возникла в 2014 году. Тогда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду, поступавшую по Северо-Крымскому каналу. Он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников.

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ФОТО: РИА Новости
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