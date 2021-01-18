Глава Крыма призвал не рассчитывать на чудеса в решении проблемы с водой

Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе совещания с правительством призвал не рассчитывать на чудеса в решении проблемы водоснабжения на полуострове и продожать выполнения ранее намеченных планов.

Такой комментарий Аксенов дал в ответ на реплику о выпавшем в горах снеге, который при таянии может дать дополнительные притоки в обмелевшие водохранилища.