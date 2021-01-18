Глава Крыма призвал не рассчитывать на чудеса в решении проблемы с водой
Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе совещания с правительством призвал не рассчитывать на чудеса в решении проблемы водоснабжения на полуострове и продожать выполнения ранее намеченных планов.
Такой комментарий Аксенов дал в ответ на реплику о выпавшем в горах снеге, который при таянии может дать дополнительные притоки в обмелевшие водохранилища.
Подача воды в Крым через Северо-Крымский канал была приостановлена в одностороннем порядке Украиной после присоединения республики в состав РФ. За последний год водохранилища естественного наполнения в Крыму значительно обмелели из-за добычи воды из подземных источников. Правительство приняло решение направить региону 50 млрд рублей на реализацию плана по обеспечению надежного водоснабжения.
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