Глава Крыма призвал не рассчитывать на чудеса в решении проблемы с водой

Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе совещания с правительством призвал не рассчитывать на чудеса в решении проблемы водоснабжения на полуострове и продожать выполнения ранее намеченных планов.

Такой комментарий Аксенов дал в ответ на реплику о выпавшем в горах снеге, который при таянии может дать дополнительные притоки в обмелевшие водохранилища.

Вице-спикер крымского парламента призвал ЕСПЧ привлечь Украину к ответу из-за водной блокады

Подача воды в Крым через Северо-Крымский канал была приостановлена в одностороннем порядке Украиной после присоединения республики в состав РФ. За последний год водохранилища естественного наполнения в Крыму значительно обмелели из-за добычи воды из подземных источников. Правительство приняло решение направить региону 50 млрд рублей на реализацию плана по обеспечению надежного водоснабжения.



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Фото: meteo.crimea.ru
ТЕГИ:Сергей АксеновУкраинаВодаКрым
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