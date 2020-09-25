В Крыму построят первую в России станцию опреснения морской воды
В ближайшее время правительство РФ подготовит предложения по строительству первого в России опреснителя морской воды. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, подчеркнув, что её появление позволит решить проблем с водоснабжением на полуострове. Он отметил, что эта установка будет строиться в поселке Николаевка. Аксенов добавил, что крымские власти формируют программу строительства очистных сооружений на реке Салгир, русло которой пролегает через Симферополь.
Добавим, с 7 сентября в Симферополе, а также в 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов начался третий – самый жесткий – этап ограничений подачи воды из-за засухи, а также обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ. Питьевая вода сейчас подается по часам утром и вечером.
В Крыму проблема водоснабжения и орошения земель возникла в 2014 году. Тогда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду, поступавшую по Северо-Крымскому каналу. Он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников.
Между тем, в минувший понедельник, 21 сентября, стало известно, что в 29 населенных пунктах Республики Крым начался подвоз воды автомобилями из-за пересохших скважин на севере полуострова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу госпредприятия "Вода Крыма" Владимира Баженова.
Как передает агентство, больше всего не хватает воды на севере полуострова, в Симферопольском и Бахчисарайском районах. Информация появилась во время онлайн совещания по водоснабжению, проведенного главой республики Сергеем Аксеновым.
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