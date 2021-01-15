Вице-спикер крымского парламента призвал ЕСПЧ привлечь Украину к ответу из-за водной блокады

Киев должен объяснить в Европейском суде по правам человека устроенную ею водную блокаду Крыма,сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса.

«Украина отрезала Крым от Северо-Крымского канала. Пусть они объяснят это в ЕСПЧ, а не выдумывают всякого рода небылицы о нарушении прав человека в крымском регионе», - сказал Фикс.

Он также считает, что украинские власти должны ответить в ЕСПЧ и за другие блокады, в том числе энергетическую, устроенные в отношении Крыма.