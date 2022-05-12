Референдум к концу лета? «Присоединение» Херсона к РФ обросло юридическими оговорками

Пока некоторые регионы Украины и признанные не во всех странах малые республики хотят войти в состав России, в Москве напоминают о юридических нюансах такого присоединения.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион не вернется под контроль Украины и «не будет колонией западных партнеров», пообещав, что субъект «не свернет с курса интеграции в состав РФ». Он также уверил, что в такой ситуации представители области в «обозримой перспективе» обратятся к президенту России Владимиру Путину.

«Сколько займет переходный период, пока трудно сказать, но к концу 2022 года мы будем готовы не только на уровне общественного мнения, но и законодательства для плавного перехода к статусу субъекта России», - добавил Стремоусов в комментарии РИА Новости.

Однако до этого замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области заявлял, что субъект попытается войти в состав РФ без проведения референдума, объяснив это тем, что в мире до сих пор игнорируют итоги волеизъявления жителей Крыма 2014 года.