Референдум к концу лета? «Присоединение» Херсона к РФ обросло юридическими оговорками
Херсонская область, республики Донбасса, Южная Осетия хотят присоединиться к России, но этот вопрос тормозят «юридические обоснования».
Пока некоторые регионы Украины и признанные не во всех странах малые республики хотят войти в состав России, в Москве напоминают о юридических нюансах такого присоединения.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион не вернется под контроль Украины и «не будет колонией западных партнеров», пообещав, что субъект «не свернет с курса интеграции в состав РФ». Он также уверил, что в такой ситуации представители области в «обозримой перспективе» обратятся к президенту России Владимиру Путину.
«Сколько займет переходный период, пока трудно сказать, но к концу 2022 года мы будем готовы не только на уровне общественного мнения, но и законодательства для плавного перехода к статусу субъекта России», - добавил Стремоусов в комментарии РИА Новости.
Однако до этого замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области заявлял, что субъект попытается войти в состав РФ без проведения референдума, объяснив это тем, что в мире до сих пор игнорируют итоги волеизъявления жителей Крыма 2014 года.
В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что именно жители Херсонской области, а не администрация региона, должны самостоятельно решать вопрос вхождения в состав РФ. При этом такая тема, по его мнению, должна иметь юридическое обоснование. Песков уверен, что это должно произойти легитимно, но в то же время подчеркивает, что о референдуме пока не упоминает.
Однако в Крыму считают, что присоединить Херсонскую область без этой процедуры невозможно. Так, председатель комитета Госсовета полуострова по народной дипломатии и межнациональным отношениям, юрист Юрий Гемпель в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что такая процедура должна происходить с соблюдением международного права.
«Будущее Херсонской, либо любой другой области Украины, должно решаться в соответствии с волеизъявлением народа, который там живет, и в рамках права, которое существует. Если они захотят войти в состав России, то это их законное право, и мы должны помогать им в этом. Без референдума не обойтись», - отметил он.
До этого постоянный представитель полуострова при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что освобожденные южные территории Украины могут войти в состав России. В свою очередь член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН заверил, что Херсонская область может стать независимым регионом или же перейти под контроль России, так как у жителей этого субъекта есть право на самоопределение.
«Захотят ли жители Херсонской области жить самостоятельно – они имеют не меньшее право решать это, чем Украина в целом. То есть они могут самоопределиться с помощью референдума. Или захотят они жить с нами – это уже их выбор будет. В целом, реальность этого сценария – сохранения российского влияния на этой территории – очень высока», - подчеркнул сенатор.
В то же время политолог Сергей Марков в беседе с «Радиоточкой НСН» предположил, что кроме ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России также могут войти Харьковская и Запорожская.
«Статусы республик приведены к внутриполитическим. Фактически будет проходить интеграция ДНР и ЛНР в Россию, может, и юридически тоже. Референдумы могут пройти после окончания военной операции. По моей оценке, это будет где-то к концу лета, но пока ход этой операции предсказывать трудно», - добавил он.
До этого глава ДНР Денис Пушилин также заверил, что республики Донбасса войдут в состав РФ, как только их «освободят» от ВСУ. Советник главы Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» тоже заявлял, что большинство жителей Донбасса выступят за интеграцию или вхождение в состав России, если соответствующий референдум будет проведен.
На фоне стремления некоторых украинских регионов присоединиться к России о возможном вступлении в ее состав также заявили и в Южной Осетии, в которой недавно прошли президентские выборы. И если действующий до них глава республики Анатолий Бибилов безоговорочно отмечал, что регион хочет войти в состав России, так как это воля его народа, и в РФ согласны на это, уверяя, что в республике состоится референдум, то новый президент Южной Осетии Гаглоев не отказывается от стремления объединиться с Северной Осетией, при этом отмечая, что для начала необходимо понять позицию Москвы. В связи с этим он добавил, что референдум в республике пройдет, когда «наступит время» для этого.
Сергей Цеков в беседе с «Радиоточкой НСН» ранее заявил, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы Южная Осетия присоединилась к РФ, но проводить внутрироссийский референдум по этому вопросу не нужно.
«В рамках всего происходящего это присоединение своевременно и в принципе не вызовет никакого негатива, как у нас в стране, так и за ее пределами. Но не считаю правильным проводить референдум в России о присоединении Южной Осетии и республик Донбасса, тратить лишние деньги. Нам и так понятно настроение граждан РФ. Я уверен, что больше 70-80% это поддержат», - объяснил он.
В РФ также считают, что в состав страны может войти и другая соседняя, признанная не во всех государствах, республика. Так, зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Приднестровье де факто считает себя территорией РФ и хочет повторить путь ДНР, ЛНР и Южной Осетии.
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