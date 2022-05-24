Власти Херсонской области попросили о размещении в регионе российской военной базы
Власти Херсонской области Украины выступили с просьбой к России о размещении военной базы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.
По его словам, эта мера стала бы гарантией безопасности, так как это «жизненно необходимо и станет гарантом безопасности региона и его жителей».
Политик отметил, что сегодня именно российские солдаты выступают в роли защитников региона от украинских военных, принимающих постоянные попытки нанести ракетные удары по разным городам.
Напомним, магазины в Херсонской области будут размещать ценники как в рублях, так и в гривнах. В регионе с 23 мая официально введена бивалютная зона, заявил назначенный на эту должность российской стороной глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо.
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