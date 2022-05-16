Херсонские власти назвали интеграцию в состав России вопросом времени

По его словам, часть жителей региона хочет стабильной жизни, но боится говорить о своем желании войти в состав России, при этом некоторые жители уже открыто заявляют о своей позиции.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что жители Херсонской области могут стать независимым регионом или же перейти под контроль России, так как у них есть право на самоопределение.

