Херсонские власти назвали интеграцию в состав России вопросом времени
Интеграция Херсонской области в состав России является вопросом времени. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, часть жителей региона хочет стабильной жизни, но боится говорить о своем желании войти в состав России, при этом некоторые жители уже открыто заявляют о своей позиции.
Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что жители Херсонской области могут стать независимым регионом или же перейти под контроль России, так как у них есть право на самоопределение.
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