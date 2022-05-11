В Крыму заявили о невозможности включения Херсона в состав России без референдума
Не администрация, а жители Херсонской области могут определять свою судьбу, заявил в эфире НСН депутат крымского Госсовета, юрист Юрий Гемпель.
Включение Херсонской области Украины в состав России невозможно без проведения референдума, такая процедура должна происходить с соблюдением международного права, заявил председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, юрист Юрий Гемпель в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти обратятся к Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. При этом он отметил, что референдум проводиться не будет. Юрий Гемпель заявил, что такие действия будут считаться нарушением права.
«Возвращение Крыма в состав России произошло с соблюдением международных норм права и Конституции Республики Крым. Полуостров вернулся в состав России благодаря волеизъявлению народа, проживающего там. Поэтому будущее Херсонской, либо любой другой области Украины, должно решаться в соответствии с волеизъявлением народа, который там живет, и в рамках права, которое существует. Если они захотят войти в состав России, то это их законное право, и мы должны помогать им в этом. Однако мнение главы администрации, либо еще кого-то – это его личное мнение. Без референдума не обойтись», - уверен Гемпель.
Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия сможет обеспечить защиту жителей Херсонской области, если она войдет в состав России.
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