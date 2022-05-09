В Херсоне впервые состоялся «Бессмертный полк»
Мемориальная акция «Бессмертный полк» и торжества в честь Дня Победы проходят в Херсоне, освобожденном российскими Вооруженными силами от националистов. Шествие с портретами участников и ушедших ветеранов Великой Отечественной войны состоялось в первый раз, сообщает РИА Новости.
Власти Херсона зажгли Вечный огонь в конце апреля, который отключили по распоряжению Киева в 2014 году.
Горожан в Парке Славы поздравил с Днем Победы глава администрации региона Владимир Сальдо.
Ранее первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, который посетил Мариуполь, заявил, что парада Победы и акции «Бессмертный полк» в 2022 году в Донецке или Луганске в этом году не будет, однако время для этого скоро настанет.
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