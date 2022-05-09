В Херсоне впервые состоялся «Бессмертный полк»

Власти Херсона зажгли Вечный огонь в конце апреля, который отключили по распоряжению Киева в 2014 году.

Горожан в Парке Славы поздравил с Днем Победы глава администрации региона Владимир Сальдо.

Ранее первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, который посетил Мариуполь, заявил, что парада Победы и акции «Бессмертный полк» в 2022 году в Донецке или Луганске в этом году не будет, однако время для этого скоро настанет.

