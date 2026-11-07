Более 30 вспышек произошло на Солнце за неполные двое суток

35 вспышек произошло на Солнце за неполные двое суток. Об этом сообщили специалисты Института космических исследований (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ СО РАН) в своем Telegram-канале.

На Солнце произошла сильнейшая почти за месяц вспышка

По данным ученых, за вчерашний день зарегистрировано 18 средних и крупных вспышек, а всего за 12 часов сегодня к ним добавилось еще 17.

Как уточнили специалисты, источником резкого всплеска солнечной активности стала большая группа пятен.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что на Солнце произошла сильнейшая почти за месяц вспышка.

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ФОТО: РИА Новости
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