Более 30 вспышек произошло на Солнце за неполные двое суток
35 вспышек произошло на Солнце за неполные двое суток. Об этом сообщили специалисты Института космических исследований (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ СО РАН) в своем Telegram-канале.
По данным ученых, за вчерашний день зарегистрировано 18 средних и крупных вспышек, а всего за 12 часов сегодня к ним добавилось еще 17.
Как уточнили специалисты, источником резкого всплеска солнечной активности стала большая группа пятен.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что на Солнце произошла сильнейшая почти за месяц вспышка.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Более 30 вспышек произошло на Солнце за неполные двое суток
- Лариса Долина сделает паузу в гастролях после концерта в Коломне
- Трамп объявил о новом «точечном» ударе по Ирану
- Песков раскрыл, кто представит РФ на переговорах в Абу-Даби
- МО: Силы ПВО сбили более 900 БПЛА ВСУ и 4 ракеты «Нептун»
- Умерла актриса Федосеева-Шукшина
- Маск пообещал восстановить подвижность парализованных граждан с помощью Neuralink
- СМИ: Кличко защитил свое элитное жилье в Киеве от блэкаута
- Росстат: За неделю дефляция в РФ составила 0,04%
- Киев получил от G7 $49,4 млрд за счет доходов от активов РФ