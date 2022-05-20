Шойгу заявил о полном освобождении комбината «Азовсталь»

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что операция в Мариуполе завершена и территория завода «Азовсталь» полностью освобождена. Об этом сообщает ТАСС.

Бои за территорию завода велись с 21 апреля.

Ранее в пятницу сообщалось, что командир «Азова» (признан экстремистским и запрещен в РФ) Денис Прокопенко вышел с территории завода «Азовсталь» и сдался в плен.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

