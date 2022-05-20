Шойгу заявил о полном освобождении комбината «Азовсталь»
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что операция в Мариуполе завершена и территория завода «Азовсталь» полностью освобождена. Об этом сообщает ТАСС.
Бои за территорию завода велись с 21 апреля.
Ранее в пятницу сообщалось, что командир «Азова» (признан экстремистским и запрещен в РФ) Денис Прокопенко вышел с территории завода «Азовсталь» и сдался в плен.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+5 089 / сут.
Умерли
378 тыс.+96 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 173 / сут.
- Лысков: выход Литвы из БРЭЛЛ никак не скажется на Калининградской области
- Кирби: вторая встреча контактной группы по Украине пройдет онлайн 23 мая
- Зеленский: военные на «Азовстали» получили санкцию от ВС РФ на сдачу обороны
- Шойгу заявил о полном освобождении комбината «Азовсталь»
- Израиль отменяет обязательное предоставление ПЦР-теста при въезде в страну
- Twitter удалил аккаунт, публиковавший заявления Трампа
- Минюст РФ внес Ходорковского и Каспарова в реестр физлиц-иноагентов
- Путин указал Алиханову на неуместность упоминания операции на Украине
- СМИ: Командир «Азова» Денис Прокопенко сдался в плен
- В Нидерландах у нескольких человек подозревают заражение оспой обезьян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru