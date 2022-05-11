Херсонская область решила не проводить референдум по вопросу присоединения к РФ
Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион будет пытаться стать частью России без проведения референдума, сообщает РИА Новости.
По его словам, будет прямое обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить область в состав России.
Стремоусов пояснил, что отказ от референдума связан с тем, что мировое сообщество до сих пор игнорирует итоги волеизъявления крымчан в 2014 году.
«Никаких референдумов не будет... референдум, который абсолютно законно провели в республике Крым... не воспринят мировым сообществом, которое сделало всё, чтобы не воспринимать Россию как полноценный субъект мирового сообщества», - заключил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не будут признавать возможные референдумы на территориях страны, которые не контролируются Киевом, сообщает RT.
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