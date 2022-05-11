Песков: Решать, войдет ли Херсонская область в состав России, должны жители региона
Жители Херсонской области должны сами решить, войдет ли регион в состав России, однако этот вопрос должен иметь юридическое обоснование. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, решение о вхождении Херсонской области в состав России должно быть абсолютно легитимным, как и в случае с Крымом.
Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что жители Херсонской области должны сами решить свою судьбу, однако Россия будет защищать безопасность жителей этого региона.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru