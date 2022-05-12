Матвиенко заявила, что РФ согласится с решением жителей Херсонской области о статусе
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что жители Херсонской области могут самостоятельно принимать решения без оглядки на Киев и нацбатальоны, сообщает РИА Новости.
Комментируя намерения местных властей обратиться к президенту РФ Владимиру Путину включить регион в состав России она отметила, что Россия примет их решение.
«Решение могут принять только жители Херсонской области... Какая будет воля, мы с ней согласимся», — подчеркнула она.
Матвиенко также выразила уверенность в том, что Херсонская область не станет местом для различных русофобских проектов.
Ранее заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что руководство региона намерено обратиться к Путину с просьбой включить область в состав РФ без проведения референдума, пишет журнал «Профиль».
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