Матвиенко заявила, что РФ согласится с решением жителей Херсонской области о статусе

Комментируя намерения местных властей обратиться к президенту РФ Владимиру Путину включить регион в состав России она отметила, что Россия примет их решение.

«Решение могут принять только жители Херсонской области... Какая будет воля, мы с ней согласимся», — подчеркнула она.

Матвиенко также выразила уверенность в том, что Херсонская область не станет местом для различных русофобских проектов.

Ранее заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что руководство региона намерено обратиться к Путину с просьбой включить область в состав РФ без проведения референдума, пишет журнал «Профиль».