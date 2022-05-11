«С высокой долей вероятности»: Сенатор от Крыма о вхождении Херсонской области в состав России

Жители Херсонской области должны сами решить свою судьбу, однако Россия будет защищать безопасность жителей этого региона, предположил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов ранее в среду заявил, что освобожденные южные территории Украины станут одним регионом России. По его словам, этого желает сам народ территорий.

«Я за то, чтобы эти территории самоопределились, чтобы мы обеспечили защиту граждан этой территории. Мы же знаем, что происходит с теми украинцами, кто спокойно встретил на своей территории российскую армию, над ними издевались. Я считаю, что коль эта территория под нашим контролем, мы должны обеспечить защиту. А вот как они решат, захотят ли они жить самостоятельно – они имеют на это право не меньше, чем Украина в целом, то есть они могут самоопределиться с помощью референдума, или захотят они жить с нами – это уже их выбор будет. В целом, реальность этого сценария – сохранения российского влияния на этой территории – очень высока», - объяснил Цеков.

При этом безопасность Крыма ситуация в Херсоне не затронет, уверен член Совфеда.

«[В Крыму] не будет ничего беспокойного. Никак это на Крым не повлияет, все будет нормально. Может, будут неудобства определенные на первом этапе. Я бы говорил о желании [жителей Херсона] самоопределиться вообще, потому что «присоединиться» звучит как-то нехорошо, что мы их будем присоединять к своей территории? Как они сами решат, так и будет. Я считаю, что мы обязаны обеспечить защиту эти территории, не имеем права покинуть, оставить эти территории той Украине, которая есть сегодня. Но я не исключаю, что и вся Украина может измениться. Еще ничего не закончилось, а мы уже выводы делаем», - добавил сенатор.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который в пятницу 6 мая приехал в Херсон, заявил, что статус Херсонской области определят ее жители.

