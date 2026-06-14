Замена звезд Египта, «неуважение» Италии и критика Инфантино: Что происходит на ЧМ-2026
ФИФА потребовала от египетской нацсборной убрать звезды с формы перед чемпионатом.
На Чемпионате мира по футболу ФИФА-2026, начавшемся 11 июня, продолжаются недопонимания. Но на этот раз они связаны не с ограблением английской сборной и «давлением» на Иран, а со сменой формы египетской команды, «неуважением» Италии и критикой главы ФИФА Джанни Инфантино.
ЗАМЕНА ЗВЕЗД ЕГИПТА
Накануне стало известно, что Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) перед началом ЧМ-2026 потребовала от национальной сборной Египта изменить форму команды.
По данным «Daily Sports», претензии ФИФА касались звезд над логотипом Египетской футбольной федерации, которые размещены на футболках игроков. Они присутствуют на форме в честь рекордных семи побед Египта в Кубке африканских наций — континентального первенства по футболу. Однако в ФИФА не согласились с дизайном, сославшись на свои правила.
«ФИФА дала понять, что звезды, изображенные на футболках национальных сборных во время турнира, предназначены строго для победителей чемпионата мира, а не за достижения на континентальном уровне», - указано в материале.
Кроме того, в международной федерации обратили внимание на золотой цвет, который используется для написания имен игроков и их номеров. В связи с этим в ФИФА попросили египетскую команду заменить его на стандартный дизайн в соответствии с регламентом чемпионата мира.
«НЕУВАЖЕНИЕ» ИТАЛИИ И КРИТИКА ИНФАНТИНО
Между тем, накануне критике подвергся и сам глава Международной федерации футбольных ассоциаций Джанни Инфантино. Причиной для этого стала его шутка в отношении сборной Италии, которая в этом году не участвует в Чемпионате мира по футболу.
В апреле итальянская нацкоманда в серии пенальти уступила команде Боснии и Герцеговины в финале стыкового турнира европейской квалификации Чемпионата мира-2026. Сборная Италии уже четырежды становилась чемпионом мира. Однако сейчас итальянцы не смогли выйти в финальную часть турнира в третий раз подряд.
На пресс-конференции глава ФИФА пошутил на тему невыхода итальянской сборной на ЧМ-2026, отметив, что команда могла бы отобраться в финальную часть, если бы участие в турнире принимали 64 сборные. Кроме того, Инфантино в шутку добавил, что, возможно, стоит рассмотреть расширение до 208 сборных на мундиале.
После этого на него обрушилась критика. Так, чемпион мира 1982 года в составе итальянской сборной Марко Тарделли расценил высказывание Инфантино как неуважительное отношение к Италии. Экс-футболист считает, что такие заявления недопустимы для руководителя ФИФА. Тарделли убежден, что к стране нужно относиться с должным уважением, передает агентство ANSA.
В свою очередь министр спорта Италии Андреа Абоди сообщил, что намерен лично поговорить с Инфантино после его шутки о невыходе итальянской сборной.
«Поскольку расстояние между Италией и Мексикой велико, нам лучше поговорить по телефону, чтобы понять эту шутку. Мне интересно узнать его прямое мнение», - приводит слова Абоди ANSA.
Однако экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин, часть карьеры которого прошла в итальянском клубе «Верона» и в «Салернитане», считает, что заявление Инфантино послужило лишь триггером, а корить за невыход на ЧМ итальянские болельщики должны исключительно футбольное руководство страны.
«Подобная шутка была бы обидна для любого государства, для нашего тоже. Особенно учитывая, что мы вообще не имеем возможности отбираться на чемпионат мира. На самом деле это очень больная тема для итальянцев, которые пропускают три турнира подряд, но обижаться в данном случае можно только на себя. Непопадание на мундиаль — результат ведения футбольных дел в стране на протяжении последних 15 лет», - приводит слова российского футболиста RT.
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: РЕКОРД США И УНИКАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ
На Чемпионате мира по футболу-2026 пока успели сыграть только команды первых четырех групп (с А по D). Лидерами группы А сейчас являются сборные Мексики и Южной Кореи — у них по три очка. При этом у команд группы В (Швейцария, Босния и Герцеговина, Канада, Катар) — по одному баллу. Все они со своими соперниками сыграли вничью со счетом 1:1.
Лидером группы С стала сборная Шотландии. У нее уже три очка. Шотландия обыграла сборную Гаити со счетом 1:0, что стало триумфальным возвращением шотландской команды на ЧМ по футболу спустя почти 30 лет. В предыдущий раз команда приезжала на мундиаль лишь в 1998 году.
Также в группе С у сборных Марокко и Бразилии — по одному баллу, а у Гаити — ноль. При этом лидером группы D пока остаются США. У команды — три очка.
Кроме того, игрок американской сборной уже успел установить рекорд ЧМ. По данным «Sofascore Football», во время матча с Парагваем (4:1) защитник команды США Крис Ричардс отдал 83 паса, и все они оказались точными. Это стало уникальным достижением на Чемпионате мира по футболу, которого не фиксировали ни разу за 60 лет. До этого, согласно статистике, с 1966 года, ни один совершивший не менее 80 передач за матч игрок не мог добиться 100% точности в этом.
Уникальным стал и матч-открытие ЧМ-2026. 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико встретились сборные Мексики и ЮАР. Еще никогда на мундиале не дублировался состав участников матча-открытия. Так, национальные команды Мексики и ЮАР уже открывали чемпионат в 2010 году в Южной Африке.
Кроме того, на матче в Мехико впервые в игре, открывшей чемпионат мира, главный арбитр бразилец Вильтон Сампайо показал сразу три красные карточки. До этого два удаления было в матче открытия Чемпионата мира 1990 года между сборными Аргентины и Камеруна.
Чемпионат мира по футболу в этом году проходит с 11 июня до 19 июля сразу в трех странах: США, Мексике и Канаде. В ЧМ-2026 впервые принимают участие сразу 48 национальных команд, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в интервью НСН заявил, что европейский футбол должен превосходить латиноамериканский, потому среди его личных фаворитов на ЧМ-2026 — сборные Франции, Испании и Португалии.
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