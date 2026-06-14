Замена звезд Египта, «неуважение» Италии и критика Инфантино: Что происходит на ЧМ-2026

«ФИФА дала понять, что звезды, изображенные на футболках национальных сборных во время турнира, предназначены строго для победителей чемпионата мира, а не за достижения на континентальном уровне», - указано в материале.

Кроме того, в международной федерации обратили внимание на золотой цвет, который используется для написания имен игроков и их номеров. В связи с этим в ФИФА попросили египетскую команду заменить его на стандартный дизайн в соответствии с регламентом чемпионата мира.

«НЕУВАЖЕНИЕ» ИТАЛИИ И КРИТИКА ИНФАНТИНО

Между тем, накануне критике подвергся и сам глава Международной федерации футбольных ассоциаций Джанни Инфантино. Причиной для этого стала его шутка в отношении сборной Италии, которая в этом году не участвует в Чемпионате мира по футболу.