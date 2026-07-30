Ушел из жизни автор «золотого паса» Олимпиады-1972 Иван Едешко
На 82-м году жизни скончался олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу московского ЦСКА.
Едешко вошел в историю мирового баскетбола благодаря «золотому пасу» через всю площадку Александру Белову в финале Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене. Тогда сборная СССР впервые завоевала олимпийское золото, обыграв команду США со счетом 51:50. Этот эпизод позже лег в основу фильма «Движение вверх».
За свою карьеру Едешко становился чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы, обладателем Кубка европейских чемпионов и восьмикратным чемпионом СССР в составе ЦСКА.
После завершения игровой карьеры он работал в тренерском штабе сборной и клуба. В штабе сборной СССР он стал чемпионом мира в 1982 году, а с ЦСКА трижды побеждал в чемпионате России — как главный тренер и ассистент, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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