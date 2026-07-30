Ушел из жизни автор «золотого паса» Олимпиады-1972 Иван Едешко

На 82-м году жизни скончался олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу московского ЦСКА.

Едешко вошел в историю мирового баскетбола благодаря «золотому пасу» через всю площадку Александру Белову в финале Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене. Тогда сборная СССР впервые завоевала олимпийское золото, обыграв команду США со счетом 51:50. Этот эпизод позже лег в основу фильма «Движение вверх».