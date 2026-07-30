Автомобильные концерны сокращают рабочие места и закрывают заводы, так как потеряли главные рынки сбыта, а также не имеют дешевой энергии, рассказал НСН глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер.

BMW планирует уволить около восьми тысяч сотрудников по всему миру из соображений экономии, а Porsche сократит не менее 9,4 тысяч работников. Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA. Ранее гендиректор концерна Volkswagen AG (VAG) Оливер Блюме предупреждал, что компания уберет почти 100 тысяч рабочих мест. Зингер объяснил, что будет дальше.