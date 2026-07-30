В ГД потребовали запретить банкам отказывать в кредитах жителям новых регионов
Группа депутатов Госдумы предложила запретить банкам отказывать в кредитах и ипотеке жителям новых регионов исключительно по территориальному признаку. Соответствующее обращение к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной есть в распоряжении «Ленты.ру».
Парламентарии обратили внимание, что отказы жителям Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей нарушают конституционные принципы равенства. По их словам, к ним все чаще обращаются граждане, которые сталкиваются с ограничениями из-за места регистрации. Это не только создает сложности для людей, но и тормозит экономическую интеграцию регионов.
В обращении отмечается, что банки имеют право сами определять условия кредитования, исходя из оценки рисков. Однако такая политика не должна приводить к дискриминации граждан по месту жительства. Депутаты от КПРФ предлагают законодательно запретить необоснованный отказ в банковских услугах, если единственной причиной является регион проживания.
Депутаты настаивают на равных правах для всех граждан страны при получении банковских продуктов, вне зависимости от места проживания. Это требование, по мнению парламентариев, согласуется с Основным законом и задачами по сохранению целостности экономики государства.
Между тем «Сбер» сообщил о нехватке рублей у банков из-за рекордного оттока в наличные, Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Германии объяснили сокращения в BMW и Volkswagen отказом от российского рынка
- «Русофобы издеваются»: Фетисов возмутился недопуском России до ЧМ по хоккею
- В Италии снимут сериал о гиганте моды Джорджо Армани
- Эксперт усомнился в словах Туска о падении российской ракеты в Польше
- Ушел из жизни автор «золотого паса» Олимпиады-1972 Иван Едешко
- Френдли файер: Почему в России перестали работать мессенджеры BiP и KakaoTalk
- Сельские школы в Подмосковье закрывают 10-е классы из-за нехватки денег
- В Госдуме заявили о невозможности фильтровать все посты в соцсетях
- «Где плюшки?»: Губерниев возмутился решением РФС поддержать бойкот УЕФА против Трампа
- Wildberries и Ozon проверят ассортимент товаров из-за статуса Дурова