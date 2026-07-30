В ГД потребовали запретить банкам отказывать в кредитах жителям новых регионов

Группа депутатов Госдумы предложила запретить банкам отказывать в кредитах и ипотеке жителям новых регионов исключительно по территориальному признаку. Соответствующее обращение к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной есть в распоряжении «Ленты.ру».

Парламентарии обратили внимание, что отказы жителям Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей нарушают конституционные принципы равенства. По их словам, к ним все чаще обращаются граждане, которые сталкиваются с ограничениями из-за места регистрации. Это не только создает сложности для людей, но и тормозит экономическую интеграцию регионов.