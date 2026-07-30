В России жестко отреагировали на помощь Азербайджана Украине
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что поставки Азербайджаном энергооборудования на Украину не повлияют на планы российских военных. Эти объекты останутся законными целями, заявил депутат «Ленте.ру».
По словам парламентария, ответом на помощь Баку должно стать новое разрушение энергетической инфраструктуры на украинской территории. Он подчеркнул, что это задача Вооруженных сил России, которой они и будут заниматься.
Колесник отметил, что поставки оборудования, даже не военного, помогают Киеву поддерживать энергосектор. Однако, по его мнению, это не меняет статуса объектов как законных целей для ударов. Депутат добавил, что российские военные продолжат выполнять свои задачи независимо от попыток восстановления инфраструктуры.
Ранее в Госдуме предупредили Азербайджан о рисках сближения с Европой и отдаления от России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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