ФНС заинтересовалась безработными, покупающими дорогие авто и квартиры
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала рассылать запросы трудоспособным, но официально безработным гражданам, которые приобретают дорогостоящее имущество. Налоговики требуют пояснить источники средств на покупку автомобилей, яхт и недвижимости, пишет РБК.
По данным издания, уведомления приходят из московских налоговых инспекций. В них сотрудники ФНС просят письменные пояснения и документы, подтверждающие доходы, на которые было куплено имущество.
Генеральный директор юридической фирмы «Формула согласия» Дмитрий Ломакин, чей клиент получил такое письмо, рассказал, что налоговая таким образом тестирует механизм вменения дохода на основании расходов. По его мнению, в будущем эта практика может стать массовой.
Ранее россиянам назвали комментарии при переводах, приводящие к блокировке счетов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- World Boxing допустила российских боксеров к турнирам с флагом и гимном
- Блогер Лерчек в суде отвергла обвинения в выводе средств в ОАЭ
- В России жестко отреагировали на помощь Азербайджана Украине
- ФНС заинтересовалась безработными, покупающими дорогие авто и квартиры
- В ГД потребовали запретить банкам отказывать в кредитах жителям новых регионов
- В Германии объяснили сокращения в BMW и Volkswagen отказом от российского рынка
- «Русофобы издеваются»: Фетисов возмутился недопуском России до ЧМ по хоккею
- В Италии снимут сериал о гиганте моды Джорджо Армани
- Эксперт усомнился в словах Туска о падении российской ракеты в Польше
- Ушел из жизни автор «золотого паса» Олимпиады-1972 Иван Едешко