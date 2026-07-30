ФНС заинтересовалась безработными, покупающими дорогие авто и квартиры

По данным издания, уведомления приходят из московских налоговых инспекций. В них сотрудники ФНС просят письменные пояснения и документы, подтверждающие доходы, на которые было куплено имущество.

Генеральный директор юридической фирмы «Формула согласия» Дмитрий Ломакин, чей клиент получил такое письмо, рассказал, что налоговая таким образом тестирует механизм вменения дохода на основании расходов. По его мнению, в будущем эта практика может стать массовой.

Ранее россиянам назвали комментарии при переводах, приводящие к блокировке счетов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

