Задержаны двое подозреваемых в краже бутс сборной Англии по футболу
13 июня 202609:57
Юлия Савченко
Правоохранители задержали двух подозреваемых в краже экипировки сборной Англии по футболу на чемпионате мира в США. Об этом сообщает BBC.
Как отметил представитель полиции, расследование ЧП продолжается.
Ранее стало известно, что перед первой тренировкой английской сборной в американском Канзас-Сити из фургона у спортсменов украли бутсы, официальные мячи чемпионата и ключевое снаряжение. По данным службы безопасности, к инциденту могут быть причастны водители.
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