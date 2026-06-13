Задержаны двое подозреваемых в краже бутс сборной Англии по футболу

Правоохранители задержали двух подозреваемых в краже экипировки сборной Англии по футболу на чемпионате мира в США. Об этом сообщает BBC.

СМИ: У сборной Англии украли мячи и бутсы на ЧМ

Как отметил представитель полиции, расследование ЧП продолжается.

Ранее стало известно, что перед первой тренировкой английской сборной в американском Канзас-Сити из фургона у спортсменов украли бутсы, официальные мячи чемпионата и ключевое снаряжение. По данным службы безопасности, к инциденту могут быть причастны водители.

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
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