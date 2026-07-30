World Boxing допустила российских боксеров к турнирам с флагом и гимном

Международная федерация World Boxing разрешила российским боксерам выступать на соревнованиях с национальным флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

По словам министра, федерация допустила российских спортсменов всех возрастов к участию в международных турнирах под государственной символикой. Это особенно важно, поскольку World Boxing уполномочена МОК проводить олимпийский турнир по боксу.

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В марте исполком World Boxing одобрил заявку Федерации бокса России на вступление в организацию. В апреле россиянам разрешили участвовать в турнирах, но только в нейтральном статусе. Теперь ограничения полностью сняты.

Полноправное членство в федерации открывает представителям нашей страны дорогу к участию в международных соревнованиях, включая олимпийский цикл, подчеркнул Дегтярев.

Ранее российских спортсменов к соревнованиям с национальным флагом и гимном допустил European Gymnastics, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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