World Boxing допустила российских боксеров к турнирам с флагом и гимном

В марте исполком World Boxing одобрил заявку Федерации бокса России на вступление в организацию. В апреле россиянам разрешили участвовать в турнирах, но только в нейтральном статусе. Теперь ограничения полностью сняты.

Полноправное членство в федерации открывает представителям нашей страны дорогу к участию в международных соревнованиях, включая олимпийский цикл, подчеркнул Дегтярев.

Ранее российских спортсменов к соревнованиям с национальным флагом и гимном допустил European Gymnastics, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

