World Boxing допустила российских боксеров к турнирам с флагом и гимном
Международная федерация World Boxing разрешила российским боксерам выступать на соревнованиях с национальным флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
По словам министра, федерация допустила российских спортсменов всех возрастов к участию в международных турнирах под государственной символикой. Это особенно важно, поскольку World Boxing уполномочена МОК проводить олимпийский турнир по боксу.
В марте исполком World Boxing одобрил заявку Федерации бокса России на вступление в организацию. В апреле россиянам разрешили участвовать в турнирах, но только в нейтральном статусе. Теперь ограничения полностью сняты.
Полноправное членство в федерации открывает представителям нашей страны дорогу к участию в международных соревнованиях, включая олимпийский цикл, подчеркнул Дегтярев.
Ранее российских спортсменов к соревнованиям с национальным флагом и гимном допустил European Gymnastics, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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