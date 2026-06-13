ФИФА потребовала от сборной Египта убрать звезды с формы перед ЧМ-2026

Согласно правилам организации, звезды на экипировке разрешены только за победы на мировых первенствах.



Сейчас на официальной форме египетской национальной команды нарисованы семь звезд, характеризующие семь выигранных титулов Кубка африканских наций. Также ФИФА потребовала заменить золотой цвет, который используется для имен и номеров игроков.



Первый матч сборной Египта на чемпионате мира — 2026 состоится 15 июня против Бельгии. На групповом этапе африканская команда также сыграет с Новой Зеландией (22 июня) и Ираном (27 июня), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

