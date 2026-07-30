Эксперт усомнился в словах Туска о падении российской ракеты в Польше

Он подчеркнул, что пока не было представлено доказательств, слова польского лидера выглядят неподтвержденными. Эксперт также усомнился в технической возможности такого залета ракеты вглубь территории Польши.

Ранее Туск в своих соцсетях утверждал, что на территории страны упала российская крылатая ракета Х-101. По его словам, польские военные были готовы сбить ее, если бы она продолжила полет.

В беседе с НСН политолог и американист Александр Асафов поделился мнением о том, как будут развиваться отношения Польши и России.

