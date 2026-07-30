Эксперт усомнился в словах Туска о падении российской ракеты в Польше
Заявление премьера Польши Дональда Туска о падении российской ракеты Х-101 на территории страны похоже на манипуляцию, считает военный эксперт Василий Дандыкин. Свое мнение он высказал «Газете.Ru».
Аналитик обратил внимание, что Туск не показал общественности ракету, о которой говорит. «Надо проверять информацию. Маловероятно, что эта ракета могла залететь за Львов», — отметил Дандыкин.
Он подчеркнул, что пока не было представлено доказательств, слова польского лидера выглядят неподтвержденными. Эксперт также усомнился в технической возможности такого залета ракеты вглубь территории Польши.
Ранее Туск в своих соцсетях утверждал, что на территории страны упала российская крылатая ракета Х-101. По его словам, польские военные были готовы сбить ее, если бы она продолжила полет.
В беседе с НСН политолог и американист Александр Асафов поделился мнением о том, как будут развиваться отношения Польши и России.
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