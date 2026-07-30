В Италии снимут сериал о гиганте моды Джорджо Армани
В Италии началась работа над сериалом, вдохновленным жизнью и карьерой Джорджо Армани. Проект получил поддержку Дома моды Armani и будет сниматься компаниями Lux Vide и Faros Film, сообщает «Профиль».
Режиссером выступит итальянец турецкого происхождения Ферзан Озпетек, сценарий он пишет вместе с Франческо Арланком. По словам создателей, история представит портрет модельера как предпринимателя, новатора и визионера. Дом Armani предоставил для проекта доступ к своим архивам, творениям и значимым для дизайнера местам.
Президент Lux Vide Матильда Бернабеи назвала сериал амбициозным. Участники рынка уже проявили интерес к проекту, что указывает на его международный потенциал. Озпетек неоднократно общался с Армани лично, обсуждая кино, искусство, архитектуру и жизнь.
Ранее о намерении снять байоптик о Джорджо Армани заявлял итальянский продюсер Андреа Иерволино, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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