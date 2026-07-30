Блогер Лерчек в суде отвергла обвинения в выводе средств в ОАЭ

Гагаринский суд Москвы возобновил процесс по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в незаконных валютных операциях и выводе средств в ОАЭ. Подсудимая не признала вину и заявила о непонимании обвинения, сообщает ТАСС.

В четверг, 30 июля, суд по ходатайству защиты перешел в закрытый режим. Сторона обвинения уже завершила представление доказательств. Отец младшего ребенка Чекалиной Луис Сквиччиарини находится возле зала суда, сообщают очевидцы.