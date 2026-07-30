Блогер Лерчек в суде отвергла обвинения в выводе средств в ОАЭ

Гагаринский суд Москвы возобновил процесс по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в незаконных валютных операциях и выводе средств в ОАЭ. Подсудимая не признала вину и заявила о непонимании обвинения, сообщает ТАСС.

В четверг, 30 июля, суд по ходатайству защиты перешел в закрытый режим. Сторона обвинения уже завершила представление доказательств. Отец младшего ребенка Чекалиной Луис Сквиччиарини находится возле зала суда, сообщают очевидцы.

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В пятницу после допроса матери подсудимой и выступления защиты суд может удалиться в совещательную комнату. Гособвинение попросит назначить наказание уже 31 июля. Оглашение приговора возможно в тот же день.

Ранее производство было приостановлено из-за онкологического заболевания блогера. Согласно справке из НМИЦ онкологии им. Блохина, Чекалина прошла курс химиотерапии, но медицинских противопоказаний для участия в суде нет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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