Бразилия и Марокко сыграли вничью в матче на ЧМ по футболу
Футбольные сборные Бразилии и Марокко завершили матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу вничью.
Встреча закончилась со счетом 1:1. Это вторая игра двух команд в истории чемпионата мира.
Матч проходил на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси (США). Бразилия и Марокко играют в группе «C» вместе с Гаити и Шотландией. В следующем матче Бразилия сыграет 20 июня со сборной Гаити, а Марокко —20 июня со сборной Шотландии.
Ранее футболист сборной США установил уникальное достижение на чемпионате мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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