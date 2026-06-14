Бразилия и Марокко сыграли вничью в матче на ЧМ по футболу

Футбольные сборные Бразилии и Марокко завершили матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу вничью.

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Встреча закончилась со счетом 1:1. Это вторая игра двух команд в истории чемпионата мира.

Матч проходил на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси (США). Бразилия и Марокко играют в группе «C» вместе с Гаити и Шотландией. В следующем матче Бразилия сыграет 20 июня со сборной Гаити, а Марокко —20 июня со сборной Шотландии.

Ранее футболист сборной США установил уникальное достижение на чемпионате мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA/ТАСС
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