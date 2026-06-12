В Мехико мероприятия в день открытия ЧМ посетили полмиллиона человек

«На различных мероприятиях, проведенных в Мехико по случаю открытия чемпионата... присутствовали около полумиллиона человек», - указано в сообщении.

Матч открытия мундиаля на стадионе в Мехико посетили 80 тысяч зрителей, главную фан-зону на площади Сокало - 100 тысяч человек, еще около 200 тысяч болельщиков посетили футбольные фестивали во всех 16 районах Мехико, а 120 тысяч человек собрались у монумента Ангелу Независимости в мексиканской столице.

По данным полиции города, все мероприятия прошли в праздничной атмосфере, серьезных инцидентов не зарегистрировано.

Накануне стартовал чемпионат мира по футболу, который пройдет 11 июня-19 июля в Мексике, США и Канаде, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Первый матч прошел на стадионе «Ацтека» в Мехико, в нем сборная Мексики обыграла команду ЮАР счетом 2:0.

