«Русофобы издеваются»: Фетисов возмутился недопуском России до ЧМ по хоккею

Спортивные функционеры не могут повлиять на решения хоккейной федерации, заявил НСН Вячеслав Фетисов.

Над сборной России по хоккею издеваются русофобы, которые принимают запреты, но у РФ нет способов воздействия на вынесение запретов, рассказал НСН двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Международная федерация хоккея на льду не допустила сборную России до чемпионата мира 2027 года. В официальном заявлении утверждается, что «в связи с сохраняющимися проблемами безопасности и спортивной честности» сборная России не будет допущена до взрослого и молодежного (до 20 лет) чемпионатов мира, а также до юниорских чемпионатов до 18 лет среди мужчин и женщин. Фетисов назвал это издевательством.

Российских хоккеистов не допустили до чемпионата мира 2027 года
«Я расстроился, потому что спортивные руководители говорили, что все будет нормально, ведутся переговоры. Оказалось, что у нас нет никакого влияния на федерацию — на нее не действуют ни рекомендации Международного олимпийского комитета, ни примеры других видов спорта. Русофобы рулят процессом. Не укладывается в голове, что они наказывают самую крутую хоккейную державу, которая серьезным образом повлияла на развитие хоккея, чтобы сегодня мы видели ту игру, которую демонстрируют в Национальной хоккейной линии с величайшим набором игроков. А формулировка “проблема с честностью” — это издевательство. Решения принимаются дисциплинарными комиссиями, которые не имеют решающего значения. Будем в очередной раз надеяться, что что-то изменится», — отметил он.

Ранее Фетисов в интервью с НСН оценил перспективы взаимодействия российского и американского хоккея.

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ФОТО: ТАСС / Кирилл Кухмарь
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