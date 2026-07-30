Над сборной России по хоккею издеваются русофобы, которые принимают запреты, но у РФ нет способов воздействия на вынесение запретов, рассказал НСН двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Международная федерация хоккея на льду не допустила сборную России до чемпионата мира 2027 года. В официальном заявлении утверждается, что «в связи с сохраняющимися проблемами безопасности и спортивной честности» сборная России не будет допущена до взрослого и молодежного (до 20 лет) чемпионатов мира, а также до юниорских чемпионатов до 18 лет среди мужчин и женщин. Фетисов назвал это издевательством.