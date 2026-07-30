«Русофобы издеваются»: Фетисов возмутился недопуском России до ЧМ по хоккею
Спортивные функционеры не могут повлиять на решения хоккейной федерации, заявил НСН Вячеслав Фетисов.
Над сборной России по хоккею издеваются русофобы, которые принимают запреты, но у РФ нет способов воздействия на вынесение запретов, рассказал НСН двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Международная федерация хоккея на льду не допустила сборную России до чемпионата мира 2027 года. В официальном заявлении утверждается, что «в связи с сохраняющимися проблемами безопасности и спортивной честности» сборная России не будет допущена до взрослого и молодежного (до 20 лет) чемпионатов мира, а также до юниорских чемпионатов до 18 лет среди мужчин и женщин. Фетисов назвал это издевательством.
«Я расстроился, потому что спортивные руководители говорили, что все будет нормально, ведутся переговоры. Оказалось, что у нас нет никакого влияния на федерацию — на нее не действуют ни рекомендации Международного олимпийского комитета, ни примеры других видов спорта. Русофобы рулят процессом. Не укладывается в голове, что они наказывают самую крутую хоккейную державу, которая серьезным образом повлияла на развитие хоккея, чтобы сегодня мы видели ту игру, которую демонстрируют в Национальной хоккейной линии с величайшим набором игроков. А формулировка “проблема с честностью” — это издевательство. Решения принимаются дисциплинарными комиссиями, которые не имеют решающего значения. Будем в очередной раз надеяться, что что-то изменится», — отметил он.
Ранее Фетисов в интервью с НСН оценил перспективы взаимодействия российского и американского хоккея.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Германии объяснили сокращения в BMW и Volkswagen отказом от российского рынка
- «Русофобы издеваются»: Фетисов возмутился недопуском России до ЧМ по хоккею
- В Италии снимут сериал о гиганте моды Джорджо Армани
- Эксперт усомнился в словах Туска о падении российской ракеты в Польше
- Ушел из жизни автор «золотого паса» Олимпиады-1972 Иван Едешко
- Френдли файер: Почему в России перестали работать мессенджеры BiP и KakaoTalk
- Сельские школы в Подмосковье закрывают 10-е классы из-за нехватки денег
- В Госдуме заявили о невозможности фильтровать все посты в соцсетях
- «Где плюшки?»: Губерниев возмутился решением РФС поддержать бойкот УЕФА против Трампа
- Wildberries и Ozon проверят ассортимент товаров из-за статуса Дурова