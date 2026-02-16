«Имеют право»: Роднина о сменивших флаги российских фигуристах на Олимпиаде

На фоне колоссальных ограничений ребята искали возможность выступать за другие страны, сказала в эфире НСН Ирина Роднина.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина в интервью НСН назвала достойным выступление на Олимпиаде Петра Гуменника и не стала критиковать сменивших спортивное гражданство спортсменов.

Ранее СМИ обратили внимание, что в программе парного фигурного катания на Олимпиаде-2026 в Италии в восьми парах из 19 есть один или сразу два россиянина, представляющих другие страны. Так, лидерами после короткой программы стали немецкие фигуристы Минерва Хазе и Никита Володин, до 2023 года выступавший за Россию. Роднина объяснила, почему спортсмены сделали такой выбор.

Лучший со времен Плющенко: Гуменник занял шестое место на Играх в Милане
«Любой человек имеет право воспользоваться разрешенными формами, учитывая, что четыре года нас не пускали ни на какие соревнования. Ограничения были колоссальные, ни с одной страной такого не было, поэтому ребята искали возможность выступать за другие федерации и другие страны», - отметила она.

По мнению Родниной, россиянин Петр Гуменник, занявший шестое место в одиночном катании, справился со всеми вызовами.

«Он катался очень достойно для дебютанта, учитывая, что четыре года нас не было и он стал "первой ласточкой". Гуменник справился со всем сложностями, а у него их было больше, чем достаточно. Это и вопрос музыки, и первый стартовый номер в короткой программе, первый номер в сильнейшей группе на произвольной программе. В отличие от записных лидеров, он сделал все очень чисто», - заключила собеседница НСН.

Главный фаворит Олимпады-2026 в мужском одиночном катании Илья Малинин из США провалил произвольную программу, дважды упал и занял лишь восьмое место. Выступающий в нейтральном статусе Петр Гуменник стал шестым, а олимпийское золото завоевал Михаил Шайдоров из Казахстана, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
