«Имеют право»: Роднина о сменивших флаги российских фигуристах на Олимпиаде
На фоне колоссальных ограничений ребята искали возможность выступать за другие страны, сказала в эфире НСН Ирина Роднина.
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина в интервью НСН назвала достойным выступление на Олимпиаде Петра Гуменника и не стала критиковать сменивших спортивное гражданство спортсменов.
Ранее СМИ обратили внимание, что в программе парного фигурного катания на Олимпиаде-2026 в Италии в восьми парах из 19 есть один или сразу два россиянина, представляющих другие страны. Так, лидерами после короткой программы стали немецкие фигуристы Минерва Хазе и Никита Володин, до 2023 года выступавший за Россию. Роднина объяснила, почему спортсмены сделали такой выбор.
«Любой человек имеет право воспользоваться разрешенными формами, учитывая, что четыре года нас не пускали ни на какие соревнования. Ограничения были колоссальные, ни с одной страной такого не было, поэтому ребята искали возможность выступать за другие федерации и другие страны», - отметила она.
По мнению Родниной, россиянин Петр Гуменник, занявший шестое место в одиночном катании, справился со всеми вызовами.
«Он катался очень достойно для дебютанта, учитывая, что четыре года нас не было и он стал "первой ласточкой". Гуменник справился со всем сложностями, а у него их было больше, чем достаточно. Это и вопрос музыки, и первый стартовый номер в короткой программе, первый номер в сильнейшей группе на произвольной программе. В отличие от записных лидеров, он сделал все очень чисто», - заключила собеседница НСН.
Главный фаворит Олимпады-2026 в мужском одиночном катании Илья Малинин из США провалил произвольную программу, дважды упал и занял лишь восьмое место. Выступающий в нейтральном статусе Петр Гуменник стал шестым, а олимпийское золото завоевал Михаил Шайдоров из Казахстана, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
