Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина в интервью НСН назвала достойным выступление на Олимпиаде Петра Гуменника и не стала критиковать сменивших спортивное гражданство спортсменов.

Ранее СМИ обратили внимание, что в программе парного фигурного катания на Олимпиаде-2026 в Италии в восьми парах из 19 есть один или сразу два россиянина, представляющих другие страны. Так, лидерами после короткой программы стали немецкие фигуристы Минерва Хазе и Никита Володин, до 2023 года выступавший за Россию. Роднина объяснила, почему спортсмены сделали такой выбор.