В Госдуме пообещали лучшие гаджеты лишенным олимпийских смартфонов россиянам
Российским спортсменам, которых лишили специальных смартфонов Олимпиады—2026, подарят самые лучшие гаджеты. Об этом NEWS.ru заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.
Он рассказал, что когда российские атлеты вернутся из Италии, их пригласят в нижнюю палату парламента, где «компенсируют промах дядей из Международного олимпийского комитета».
«Всем ребятам подарим самые лучшие гаджеты, чтобы не было плохих ощущений от проведенных в Италии днях», - подчеркнул парламентарий.
Ранее спортсмены из России и Белорусии не получили от организаторов Олимпиады-2026 смартфоны, которые были приготовлены для олимпийцев одним из спонсоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
