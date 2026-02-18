В Госдуме пообещали лучшие гаджеты лишенным олимпийских смартфонов россиянам

Российским спортсменам, которых лишили специальных смартфонов Олимпиады—2026, подарят самые лучшие гаджеты. Об этом NEWS.ru заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.

В Госдуме заявили, что на Олимпиаде в Милане всё сделано через заднее место

Он рассказал, что когда российские атлеты вернутся из Италии, их пригласят в нижнюю палату парламента, где «компенсируют промах дядей из Международного олимпийского комитета».

«Всем ребятам подарим самые лучшие гаджеты, чтобы не было плохих ощущений от проведенных в Италии днях», - подчеркнул парламентарий.

Ранее спортсмены из России и Белорусии не получили от организаторов Олимпиады-2026 смартфоны, которые были приготовлены для олимпийцев одним из спонсоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
