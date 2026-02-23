СМИ: ВСУ хотят распространить опасное ПО среди российских военных

ВСУ планируют массовую рассылку вредоносного программного обеспечения среди российских военнослужащих 23 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Злоумышленники намерены отправить опасное ПО под видом информационного материала, пишет RT.

«После перехода по ссылке злоумышленники могут получить доступ к содержимому мобильных устройств», — уточнил источник.

Речь идет о распространении файла «Путь подразделения в ходе СВО», замаскированного под ссылку на сайт «Википедия».

Ранее россиян предупредили о рассылке мошенниками уведомлений о несуществующих денежных переводах в преддверии Дня защитника Отечества.

