СМИ: ВСУ хотят распространить опасное ПО среди российских военных

34 БПЛА сбито над Курской областью за сутки 9 поездов дальнего следования задерживаются из-за остановки движения на Крымском мосту Посольство России на Кубе опровергло информацию об отправке на остров танкера с нефтью До пяти тысяч российских туристов могут находиться в Мексике, где вспыхнули беспорядки Эмир Кустурица намерен снять ленту о православном пути России