Фильм «Битва за битвой» выиграл главную награду кинопремии BAFTA

Ранее в Лондоне состоялась 79-й церемония вручения главной британской кинонаграды.

Боевик Андерсона с Леонардо Ди Каприо в главной роли претендовал на 14 премий и смог завоевать шесть наград. Картина выиграла в категориях «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль второго плана» (актер Шон Пенн), «Лучший монтаж», «Лучшая операторская работа» и «Лучший адаптированный сценарий».

Награду за лучший оригинальный сценарий и лучшую музыку к фильму получила работа Райана Куглера «Грешники». Лучшим фильмом на иностранном языке признали ленту «Сентиментальная ценность» датчанина Йоакима Триера.

Победу в номинации «Лучшая женская роль» одержала Джесси Бакли за фильм «Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета"», а награду за лучшую мужскую роль вручили Роберту Арамайо за роль в картине «Я ругаюсь».

