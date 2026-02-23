В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 3,8
23 февраля 202612:17
Землетрясение магнитудой 3,8 зарегистрировали в Цунтинском районе Дагестана. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
«Поступило сообщение от дежурного специалиста дагестанской геофизической службы РАН о том, что в Цунтинском районе республики в 05:47 мск произошло землетрясение», - указали в ведомстве.
Магнитуда сейсмособытия составила 3,8, интенсивность - 2,5-3 балла. Очаг залегал на глубине 10 км.
Жертв или разрушений в результате землетрясения не зафиксировано.
В августе 2025 года в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 6,0.
