Результат российской лыжницы Непряевой в олимпийском марафоне аннулирован

Гонка прошла в воскресенье, 22 февраля. Непряева пересекла финишную черту с отставанием от победительницы - шведки Эббы Андерссон - около 8 минут 55 секунд. Однако вскоре её имя исчезло из официального протокола. Причина - техническое нарушение на смене инвентаря. Россиянка по ошибке заехала не в свой бокс на пит-стопе и надела лыжи, предназначенные для немецкой лыжницы Катарины Хенниг (Hennig-Dötzler), которая в итоге заняла 9-е место. Непряева стартовала под 14-м номером, а лыжи взяла от 12-го номера.

Согласно регламенту FIS и олимпийским правилам, использование чужого инвентаря в таких соревнованиях недопустимо и влечёт дисквалификацию.

Игры в Италии официально закрываются сегодня, 22 февраля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».